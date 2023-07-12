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Опубликована программа фестиваля «Александрова дорога» в Самолве

Опубликована программа фестиваля «Александрова дорога» в Самолве, который пройдёт 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото ПАИ

13:00 – Ристалище. Выступление пеших реконструкторов, инсценировка Ледового побоища.

14:00 – Выступление группы Spiritual Seasons (Москва).

15:00 – Ратные состязания реконструкторов.

15:40 – Выступление конницы «Александрова дорога» (конный спектакль под живое выступление группы LaVerden).

18:00 – Выступление группы MystTerra (Москва).

В течение всего праздника (с 11:00 до 19:00):

– интерактивная площадка по спортивно-историческому фехтованию, лучный тир, фотозона;

– матер-классы по средневекомым танцам, настольным играм, изготовлению ювелирных изделий из стекла;

– торговые и ремесленные ряды;

– фудкорт;

– лагерь реконструкторов;

Вход на мероприятие свободный. Подробнее ознакомиться с событием можно в группе в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/aleksandrova_doroga.

«Александрова дорога» – это 20 реконструкторов в полной исторической аутентичности, которые пройдут более 2300 километров конным походом с берегов Чудского озера – места Ледового побоища – до Феодоровского монастыря (Городец Нижегородской области), где закончил земной путь великий Святой князь.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, в этом году Псковская область станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Участники конного похода будут состязаться в ратных умениях, владении оружием и конной подготовке. Действие будет сопровождаться средневековой музыкой. Зрителям также представят средневековое конное шоу. Отметим, что на «Александровой дороге» ожидается более семи тысяч гостей

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