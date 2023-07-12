Опубликована программа фестиваля «Александрова дорога» в Самолве
Опубликована программа фестиваля «Александрова дорога» в Самолве, который пройдёт 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
13:00 – Ристалище. Выступление пеших реконструкторов, инсценировка Ледового побоища.
14:00 – Выступление группы Spiritual Seasons (Москва).
15:00 – Ратные состязания реконструкторов.
15:40 – Выступление конницы «Александрова дорога» (конный спектакль под живое выступление группы LaVerden).
18:00 – Выступление группы MystTerra (Москва).
В течение всего праздника (с 11:00 до 19:00):
– интерактивная площадка по спортивно-историческому фехтованию, лучный тир, фотозона;
– матер-классы по средневекомым танцам, настольным играм, изготовлению ювелирных изделий из стекла;
– торговые и ремесленные ряды;
– фудкорт;
– лагерь реконструкторов;
Вход на мероприятие свободный. Подробнее ознакомиться с событием можно в группе в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/aleksandrova_doroga.
«Александрова дорога» – это 20 реконструкторов в полной исторической аутентичности, которые пройдут более 2300 километров конным походом с берегов Чудского озера – места Ледового побоища – до Феодоровского монастыря (Городец Нижегородской области), где закончил земной путь великий Святой князь.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Напомним, в этом году Псковская область станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Участники конного похода будут состязаться в ратных умениях, владении оружием и конной подготовке. Действие будет сопровождаться средневековой музыкой. Зрителям также представят средневековое конное шоу. Отметим, что на «Александровой дороге» ожидается более семи тысяч гостей.