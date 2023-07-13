В Псково-Печерском монастыре завершается монтаж инженерных сетей

08:56, 13 июля 2023, ПАИ

Завершается монтаж инженерных сетей на территории Псково-Печерского монастыря и на площади перед музеем, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Работы идут в рамках проекта благоустройства территории Псково- Печерского монастыря и исторической части Печор.

В рамках проекта планируется устройство новой водоочистительной и канализационных систем для города, замена старых коммуникаций.

Ранее сообщалось, что генеральный план Печор утвердили в Псковской области. Также при реставрации храма в Печорах используют биоцидную обработку поверхности, а монастырскую площадь мостят брусчаткой из Карелии.