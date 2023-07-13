В Псково-Печерском монастыре завершается монтаж инженерных сетей
Завершается монтаж инженерных сетей на территории Псково-Печерского монастыря и на площади перед музеем, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
Работы идут в рамках проекта благоустройства территории Псково- Печерского монастыря и исторической части Печор.
В рамках проекта планируется устройство новой водоочистительной и канализационных систем для города, замена старых коммуникаций.
Ранее сообщалось, что генеральный план Печор утвердили в Псковской области. Также при реставрации храма в Печорах используют биоцидную обработку поверхности, а монастырскую площадь мостят брусчаткой из Карелии.
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