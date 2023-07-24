Глэмпинг на Лесицком озере в Печорском районе планируют сделать круглогодичным

15:11, 24 июля 2023, ПАИ

Глэмпинг в парке отдыха на Лесицком озере в Печорском районе планируют сделать круглогодичным. Об этом сообщил основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Инвестиции на проект достаточно немаленькие <…>. Хотя есть в мыслях привлечь сторонние инвестиции, которые позволят реализоваться в этом направлении. Весь этап, который был до точки «А» – это проверка на «прощупывание». Спрос есть, предложение есть, значит, будем двигаться вперёд», – сказал Алексей Васильев, объяснив, что точка «А» – это первый участок, точка «Б» – второй. Они находятся на удалении 700-800 метров друг от друга и будут «работать» вместе.

Реализация проекта будет небыстрой, отметил гость студии. «Точка «А» будет немного изменена по проекту. Там на втором этапе предусматривается строительство кафе. Здесь будет ряд согласований, связанных с прибрежной полосой и другими вопросами», – подчеркнул Алексей Васильев.

В точке «Б», по его словам, будут глэмпинги, и их количество увеличится до десяти. «На базе морских контейнеров мы создадим модули, но это уже будет не сезонный объект, а гости смогут пребывать там круглый год», – рассказал Алексей Васильев.

Он добавил, что строительство точки «Б» уже продвигается. «Это ещё было до подписания соглашения, потому что много инженерных вопросов, связанных с той же дорогой, которая между точкой «А» и точкой «Б», имеет лесной массив. Это тоже нужно будет проговаривать и согласовать», – объяснил гость студии.

Руководитель проекта заверил, что спроектированные модули позволят создать комфортную среду на дальнем участке, что поспособствует спокойному и уединённому отдыху на территории леса.

«Почему я акцентирую внимание на спокойствии? Потому что на объекте сейчас достаточно много народа. И несмотря на то, что мы следим за отдыхом гостей, сложно говорить о спокойствии. Особенно, когда одновременно на объекте находится около тысячи гостей», – заметил Алексей Васильев.

Гость студии рассказал, что в прошлом году на объекте одномоментно находилось 1 100 человек. «Это был сложный объект для нас, для охраны, для фудтрака и для поваров, но мы справились», – заключил он.

Напомним, о строительстве глэмпинга на Лесицком озере в Печорском районе договорились на ПМЭФ. Соответствующее инвестсоглашение о создании парка отдыха подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По итогам ПМЭФ руководство Псковской области привлекло 8 млрд рублей инвестиций. Всего было подписано порядка 20 предметных соглашений. Помимо этого, в ближайшие три года регион получит по результатам мероприятия ещё 15 млрд рублей.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум прошёл под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.