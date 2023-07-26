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Общество

Количество мест для размещения увеличится в парке отдыха Печорского района

Количество мест для размещения увеличится в парке отдыха на Лесицком озере в Печорском районе. Об этом сообщил основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Если у нас в проекте заложено десять жилых круглогодичных модулей и десять глэмпингов, то двадцать умножаем на четыре, получаем 80 человек. До 100, больше пока не потянем», – уточнил Алексей Васильев.

Фото: группа «ROYAL LINEN - философия гостеприимства Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

По его словам, в настоящий момент три летних жилых модуля позволяют размещать 15 человек. «А после реализации проекта будет 20 модулей. Это значительное увеличение. Услуги размещения всегда будут работать, если есть точки питания. Они не только позволяют купить вкусный бургер, а позволяют прийти гостям на завтрак, обед, ужин и комфортно сесть за стол», – отметил гость студии.

Напомним, о строительстве глэмпинга на Лесицком озере в Печорском районе договорились на ПМЭФ. Соответствующее инвестсоглашение о создании парка отдыха губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал на форуме в Санкт-Петербурге. По итогам форума руководство Псковской области привлекло 8 млрд рублей инвестиций. Всего было подписано 17 предметных соглашений. Помимо этого, в ближайшие три года регион получит по результатам мероприятия ещё 15 млрд рублей

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум прошёл под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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