Дома из морских контейнеров установят в печорском глэмпинге

16:33, 24 июля 2023, ПАИ

Дома из морских контейнеров продолжат размещать на территории глэмпинга в парке отдыха на Лесицком озере в Печорском районе. Об этом рассказал основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас даже был проект гостиниц на 32 номера на территории сегодняшней точки «А», но он имеет высотность, а так как мы находимся в Мальской долине, есть свои ограничения. Поэтому мы на том этапе, когда начали согласовывать динамику объекта на этом озере, поняли, что проект не зайдёт, потому что мы не сможем согласовать эту этажность. Нам пришлось проект убрать в сторону до лучших времён, хотя он может реализоваться в какой-нибудь другой точке, и получится перейти к таким модулям [к модулям из морских контейнеров. – ПАИ]», – отметил Алексей Васильев.

Гость студии объяснил, что на территории парка невысокая местность, имеются озёра, болотины и некоторые проблемы с грунтом. «А данные модули можно изготавливать на территории города, что мы сейчас и будем делать в арендованном помещении. После этого на специальной технике мы будем привозить их на подготовленные металлические конструкции и устанавливать на сваи», – рассказал основатель проекта.

По его словам, внутренняя и внешняя отделка производится силами подрядчика.

«Подобные объекты, которые сегодня находятся в парке отдыха и работают, – это пост охраны, пункт проката, административные помещения. Они все исполнены нами. Люди работают комфортно и зимой и летом. Один контейнер – это один жилой модуль», – обратил внимание гость студии.

Алексей Васильев рассказал, что контейнеры будут иметь входную группу, зону кухни, зону отдыха. «Внутри будет установлена вся необходимая мебель, техника, кондиционер. На кухне будет плита, микроволновая печь. Ещё также будет обустроена терраса и мангальная зона», – добавил основатель проекта.

Напомним, о строительстве глэмпинга на Лесицком озере в Печорском районе договорились на ПМЭФ. Соответствующее инвестсоглашение о создании парка отдыха губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал на форуме в Санкт-Петербурге. По итогам форума руководство Псковской области привлекло 8 млрд рублей инвестиций. Всего было подписано порядка 20 предметных соглашений. Помимо этого, в ближайшие три года регион получит по результатам мероприятия 15 млрд рублей.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум прошёл под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.