Глэмпинг в Печорском районе будет доступен для корпоративного отдыха

16:50, 24 июля 2023, ПАИ

Глэмпинг в парке отдыха на Лесицком озере в Печорском районе станет доступным для корпоративного отдыха и размещения. Об этом заявил основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы оценили проект: есть спрос на проживание, есть спрос на аренду водного транспорта, есть спрос на питание и на корпоративный отдых. У нас бывает такое, что снимают весь объект. Мы оценили, что объект будет работать как для корпоративного отдыха, так и для индивидуального размещения», – отметил Алексей Васильев.

По его словам, проект пока в большей степени интересует жителей Пскова, чуть меньше – гостей из Новгорода и Санкт-Петерубрга, а в наименьшей степени – жителей Москвы.

«Мы, развивая объект, будем целенаправленно ориентироваться на аудиторию, которая позволит привлечь гостей из других регионов. Кстати, к нам на постоянной основе третий год подряд приезжают гости из Москвы. <…> У нас также есть запросы друзей из Москвы для размещения 200 человек, но для этого нужно построить большой отель», – заключил гость студии.

Напомним, о строительстве глэмпинга на Лесицком озере в Печорском районе договорились на ПМЭФ. Соответствующее инвестсоглашение о создании парка отдыха губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал на форуме в Санкт-Петербурге. По итогам форума руководство Псковской области привлекло 8 млрд рублей инвестиций. Всего было подписано порядка 20 предметных соглашений. Помимо этого, в ближайшие три года регион получит по результатам мероприятия ещё 15 млрд рублей.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум прошёл под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.