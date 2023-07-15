Около 200 гектаров яблоневых садов появилось в России благодаря псковским саженцам

20:56, 15 июля 2023, ПАИ

Порядка 200 гектаров яблоневых садов высадили по России благодаря саженцам, выращенным в Себежском районе. Об этом в интервью «АиФ-Псков» сообщил фермер Иван Мельник.

«Приехал фермер, хочет сад заложить, заказывает у нас посадочный материал. Мы обговариваем, какие сорта подходят для его региона, отбираем. Потом год-два выращиваем, выдаём посадочный материал. Я сам еду, два-три дня сажаю, учу, а потом уезжаю. Я уже спокоен: я видел, как они саженцы приняли, куда положили, показал, как сажать. Потом через месяц-полтора снова приезжаю, смотрю. Затем три года у меня технологическое сопровождение – обучаю, как выращивать яблоки», – рассказал он.

По словам Ивана Мельника, сад является официально сертифицированным плодопитомником с 2019 года и за это время было посажено около 200 гектаров садов. Их закладывали в Псковской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Ленинградской, Смоленской областях.

«В этом году за весну и осень около 90 гектаров посадим. Это наша область, Калуга, Владимир, Гатчина в Ленинградской области. Впервые в Чувашии будем закладывать сад», – отметил он. Фермер также подчеркнул, что в год производится более ста сортов яблок и есть сорта почти для каждого региона. «Я знаю, кто какие морозы выдерживает, какой уровень влаги», – добавил Иван Мельник.

Напомним, руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в конце мая побывал в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Он рассказал об открытии к 2024 году в Себежском районе первого в регионе фруктохранилища с полным циклом автоматизации, развенчал миф о парафинировании яблок и дал рекомендации садоводам.

Полное интервью с фермером можно прочитать по ссылке.