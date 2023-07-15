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Спорт

Своими впечатлениями от победы на кубке России поделилась псковичка

Своими впечатлениями от победы на кубке России по прыжкам в высоту поделилась псковичка Наталья Спиридонова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото ПАИ. На фото Наталья Спиридонова

«Последний прыжок Маши Кочановой [главной соперницы. – ПАИ] я видела, но волнения и переживай не было, так как я лично для себя показала достойный результат и была рада этому», – рассказала псковская спортсменка.

«Тренер меня всеми способами подбадривала и настраивала, за что ей огромное спасибо. По большей части мы, наверное, корректировали разбег, где-то нужно было отнести назад, а где-то спокойнее делать начало. Попытки были хорошие на 195 сантиметров, особенно вторая, но сегодня планка не устояла», – уточнила Наталья Спиридонова.

Отметим, что прошлое выступление псковичка считала для себя неудачным. «Нельзя быть никогда в себе уверенным на 100 %, сегодня может даже эта неуверенность после прошлых соревнований помогла мне лучше сконцентрироваться и не расслабляться. Конечно, после этого старта можно сделать выводы, что мы готовы на большее», – подытожила чемпионка.

Напомним, что соревнования проходили в Жуковском в Московской области. Наталья Спиридонова обновила личный рекорд, взяв высоту в 193 сантиметра.

Добавим, что сегодня псковичи Константин и Филипп Шабановы стали призёрами на кубке России по бегу на 110 метров с барьерами. Константин Шабанов показал результат 13,82 секунды и занял второе место, а Филипп Шабанов занял третье место с результатом 13,88 секунды. Тренер псковичей Георгий Шабанов прокомментировал ПАИ выступление спортсменов.

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