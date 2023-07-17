Михаил Васильев: Главным приоритетом развития России является демография

12:41, 17 июля 2023, ПАИ

Главным приоритетом развития России является демография, которая зависит от качества предоставления медицинских услуг, заявил ПАИ председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Он добавил, что в Псковской области стоит острая проблема с медицинскими кадрами и техническими средствами диагностики.

«В Псковской области в последние несколько лет серьёзные стратегические изменения не состоялись бы без прямого участия губернатора региона Михаила Ведерникова. Это и новый перинатальный центр, новая инфекционная больница, ряд новых ФАПов и конечно же новый учебно-лабораторный корпус Псковского государственного университета, который даст старт повышению компетенций в сфере здравоохранения для будущих медиков», – сказал Михаил Васильев.

Помимо этого, он заявил, что на все эти объекты выделялись значительные федеральные средства. «И конечно, министр здравоохранения хочет своими глазами убедиться в конечном результате», – заключил Михаил Васильев.

Напомним, 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП и новый корпус ПсковГУ.