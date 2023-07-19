В псковском аэропорту началась регистрация на авиарейс в Минск

13:40, 19 июля 2023, ПАИ

В международном аэропорту имени княгини Ольги началась регистрация на авиарейс Псков – Минск, сообщает корреспондент ПАИ.

Одними из пассажиров стала семейная пара, которая в этом году отмечает 50-летие семейной жизни.

«Мы летим в свадебное путешествие, в столицу родной Белоруссии. Летим для того, чтобы посмотреть Минск, посмотреть ещё раз прелести города и отметить 50-летие нашей свадьбы», – рассказала пассажирка.

Она также отметила, что назад они с мужем планируют вернуться также самолётом.

«Планируем ещё путешествовать. Пенсионерам что ещё делать – летать!» – подчеркнула женщина.

Напомним, что Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запускает новый прямой регулярный международный авиарейс Минск – Псков – Минск с 19 июля.

Рейсы в Минск станут первыми международными перелётами из аэропорта Пскова за последние десять лет. Перелёты будут два раза в неделю: по средам и субботам. Перелёт осуществляется на воздушных судах ВС Embraer 190 на 110 пассажирских мест. Время в пути – 1 час 20 минут.

Отметим, что запуск полётов по маршруту организован при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова. Выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, глава региона также рассказал, что пассажиропоток аэропорта Пскова планируют увеличить до 150 тысяч человек.