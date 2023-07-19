Захоронения на территории Церкви Сорока мучеников в Печорах велись с XVI века

18:15, 19 июля 2023, ПАИ

Церковь Сорока мучеников в Печорах – первая церковь подмонастырской слободы. В 1540 году деревянная церковь была перенесена с территории монастыря, в 1799 году – перестроена в камне. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская археология».

Археологические раскопки 2022 года обнаружили захоронения прицерковного кладбища, примыкавшего к стенам ныне существующего храма. В ходе проведения археологического наблюдения в 2021 году за церковной оградой (ул. Рабочая) также обнаружены захоронения.

Раскопки 2023 года на территории кладбища церкви Сорока мучеников (площадь 6 кв. м) предваряли устройство колодцев теплотрассы. В результате удалось выяснить, что захоронения на территории кладбища производились со второй половины XVI века и нижние ярусы погребений относились к первоначальному деревянному храму.

Всего исследовано шесть ярусов захоронений: более 30 погребений, 11 – детские. Захоронения совершены по христианскому обряду. У части погребённых обнаружены нательные кресты. Костные останки будут исследованы антропологом, после чего перезахоронены на прицерковной территории.

Напомним, ранее строители разрушили древнее захоронение у храма в Печорах и оставили человеческие останки лежать на земле.