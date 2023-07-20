Мурал появится на здании школы № 4 в Опочке

19:38, 20 июля 2023, ПАИ

Ремонт фасада и дворовой территории школы № 4 в Опочке проводится по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В скором времени там появится мурал. Об этом сегодня, 20 июля, сообщил корреспондент ПАИ.

Кроме этого, подрядчик взял на себя обязательства по ремонту фасада школы.

«Уличная плитка у нас закуплена, делают покрытие, будет резиновое напыление. Убрать серость этого здания планируем – здесь будет разноцветный мурал», – отметили эксперты, демонстрируя ход работ на объекте Михаилу Ведерникову и Юрию Ильину.

Окончание работ запланировано до 31 августа текущего года.

В настоящее время на объекте выполнены работы по восстановлению фасада внутреннего двора здания школы.

Выполняются работы по замене покрытия спортивной площадки и восстановление покрытия внутреннего двора тротуарной плиткой.

Отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников с рабочим визитом посетил сегодня три района области: Пустошкинский, Себежский и Опочецкий.