Мурал появится на здании школы № 4 в Опочке
Ремонт фасада и дворовой территории школы № 4 в Опочке проводится по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В скором времени там появится мурал. Об этом сегодня, 20 июля, сообщил корреспондент ПАИ.
Кроме этого, подрядчик взял на себя обязательства по ремонту фасада школы.
«Уличная плитка у нас закуплена, делают покрытие, будет резиновое напыление. Убрать серость этого здания планируем – здесь будет разноцветный мурал», – отметили эксперты, демонстрируя ход работ на объекте Михаилу Ведерникову и Юрию Ильину.
Окончание работ запланировано до 31 августа текущего года.
В настоящее время на объекте выполнены работы по восстановлению фасада внутреннего двора здания школы.
Выполняются работы по замене покрытия спортивной площадки и восстановление покрытия внутреннего двора тротуарной плиткой.
Отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников с рабочим визитом посетил сегодня три района области: Пустошкинский, Себежский и Опочецкий.