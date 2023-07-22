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Политика

Наталья Юрченко: ДЭГ очень удобно, проголосовать можно даже ночью

Развитие дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является неотъемлемой частью процесса цифровизации в России. Своей оценкой относительно достоинств ДЭГ поделилась с ПАИ депутат Псковской городской Думы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

Фото из соцсетей. На фото Наталья Юрченко

«Все мы сейчас живём в крайне динамичном мире. Современные реалии требуют ускоренного темпа жизни, а свободного времени зачастую просто не хватает. Любой человек, независимо от возраста и статуса, имеет право принять участие в общественно-политической жизни своей страны, проголосовать за кандидата, которому доверяет. Теперь это можно сделать откуда угодно: находясь дома у компьютера или с телефона, добираясь до работы. Поэтому ДЭГ очень удобно. Вы можете зарегистрироваться и проголосовать в любом месте и в любое время, в том числе ночью», – отметила Наталья Юрченко.

Она напомнила, что в прошлом году ДЭГ уже применялось на выборах в Псковскую городскую Думу. «По отзывам сотрудников, коллег и знакомых, участвовавших в избирательной кампании, это очень практично. Единственное, необходимо в обязательном порядке заранее подать заявление на «Госуслугах» о том, что голосуете дистанционно. Затем, уже в период голосования в любое комфортное для вас время и независимо от работы избирательного участка, отдать голос за того или иного кандидата», – отметила депутат Псковской городской Думы.

Напомним, что по итогам выборов в Псковскую городскую Думу в сентябре 2022 года, где впервые тестировалось ДЭГ, председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов отметил, что «проект ДЭГ в Пскове состоялся». Кроме того, он добавил, что это новшество будет транслироваться по всей области.

Отметим, что опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России.

Добавим, что в Псковской области в этом году проходит 12 избирательных кампаний: выборы губернатора Псковской области и выборы в органы местного самоуправления, включая выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа. Принять участие в голосовании, которое состоится 8, 9 и 10 сентября, можно будет двумя способами: посетив избирательный участок или онлайн, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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