Юлия Пересильд поздравила псковичей с Днём города

22:06, 23 июля 2023, ПАИ

Актриса, уроженка Пскова, Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в фильме «Вызов», поздравила псковичей с 1120-летием первого летописного упоминания города и 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Свое поздравление она опубликовала в Instagram* аккаунте.

«Псков, привет! Дорогой мой, родной, любимый город, шлю тебе привет с орбиты международной космической станции», – сказала в опубликованном видео актриса.

По её словам, оно было записано 14 октября в 2021 году. «Я рада, получилось ещё и [опубликовать. – ПАИ] в юбилей! Город, желаю тебе сохранения себя, своего духа, своих святых мест, развития, процветания!» – отметила Юрия Пересильд.

Также она пожелала, чтобы на псковской земле научились ценить талантливых, необычных, особенных псковичей. «Их там так много! Всех поздравляю! Псковичей особенно», – заключила актриса.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы. Позже актриса стала лауреатом государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов», а также выпустила книгу о своём полете на МКС.

Отметим, что со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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