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Общество

Губернаторский оркестр Псковской области выступит в Витебске

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит на главной сцене площади Тысячелетия в Витебске 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Крупнейший музыкальный коллектив региона под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова даст концерт в рамках Дней Псковской области в Витебске.

Вместе с солистами Михайловского театра оркестр исполнит знаковые примеры мировой музыки из своего репертуара – от мелодий Иоганна Штрауса, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Джорджа Гершвина до кинохитов Эдуарда Артемьева и Евгения Доги.

Кроме того, на Днях Псковской области в Витебске выступит ансамбль русской музыки «Псков». Также для жителей и гостей Витебска на протяжении четырёх дней будет работать площадка с псковской коллекцией игр и аттракционов из дерева.

Напомним, Дни Псковской области в Витебске пройдут с 27 по 30 июля. С полной афишей мероприятий можно ознакомиться здесь.

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