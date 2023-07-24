Губернаторский оркестр Псковской области выступит в Витебске

10:07, 24 июля 2023, ПАИ

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит на главной сцене площади Тысячелетия в Витебске 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Крупнейший музыкальный коллектив региона под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова даст концерт в рамках Дней Псковской области в Витебске.

Вместе с солистами Михайловского театра оркестр исполнит знаковые примеры мировой музыки из своего репертуара – от мелодий Иоганна Штрауса, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Джорджа Гершвина до кинохитов Эдуарда Артемьева и Евгения Доги.

Кроме того, на Днях Псковской области в Витебске выступит ансамбль русской музыки «Псков». Также для жителей и гостей Витебска на протяжении четырёх дней будет работать площадка с псковской коллекцией игр и аттракционов из дерева.

Напомним, Дни Псковской области в Витебске пройдут с 27 по 30 июля. С полной афишей мероприятий можно ознакомиться здесь.