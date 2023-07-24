Парк отдыха создают на Лесицком озере в Печорском районе

14:49, 24 июля 2023, ПАИ

Об идее создания парка отдыха на Лесицком озере в Печорском районе рассказал основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«С годами эта территория из места отдыха для местных превратилась в очень дикий пляж, и никто не мог нормально здесь отдыхать. И то, пляжем это трудно было назвать, это были кусты, помойки, кучи мусора, непонятный вход в воду», – сказал гость студии.

Со временем, по его словам, пришла идея разработки парка отдыха: чистый пляж, очищенная береговая полоса, средства для проката лодок, водные велосипеды, волейбольная площадка, фудтрак. «Деятельность началась после пандемии, потому что у меня появилось время сдвинуть проект вперёд», – пояснил Алексей Васильев.

Гость студии заверил, что на сегодняшний день на объекте есть вся инфраструктура, в том числе пост охраны, место для переодевания, пункт проката водного транспорта, велосипедов, теннисных ракеток, шезлонги, на объекте работает фудтрак. «Также есть квадросферы, которые активно используют в этом сезоне для организации банкетов и свадеб», – отметил основатель проекта.

Кроме того, введена услуга размещения – глэмпинг с рабочим названием «Лён». Всего их три, а рассчитаны они на проживание до четырёх человек. «Люди там живут, пользуются данной услугой. Это летний жилой модуль, который имеет деревянное основание, натянутый тенд из ПВХ. Там стоит палатка, а внутри – мебель», – добавил Алексей Васильев.

Напомним, о строительстве глэмпинга на Лесицком озере в Печорском районе договорились на ПМЭФ. Соответствующее инвестсоглашение о создании парка отдыха подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По итогам ПМЭФ руководство Псковской области привлекло 8 млрд рублей инвестиций. Всего было подписано порядка 20 предметных соглашений. Помимо этого, в ближайшие три года регион получит по результатам мероприятия ещё 15 млрд рублей.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум прошёл под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.