Новый выпуск программы «СадОгород» выйдет завтра на телеканале «Первый Псковский»

20:28, 24 июля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «СадОгород» выйдет во вторник, 25 июля, в 19:55 на телеканале «Первый Псковский».

Полезные советы и лайфхаки для сада и огорода. Как увеличить урожай, избавиться от сорняков, бороться с насекомыми и иметь вкусные, экологически чистые овощи и фрукты, в каждой новой программе рассказывает известный фермер из Себежского района Иван Мельник

Второй выпуск посвящён летней обрезке яблонь. Расскажем про правильное удаление лишних ветвей и отростков, которое поможет избежать болезней плодовых деревьев, способствовать росту, а также повысить качество самих яблок.

Программу «СадОгород» смотрите на «Первом Псковском» во вторник в 19:55, повтор в субботу в 09:45 и в среду в программе «Утро на Великой», которая выходит в эфире ОТР с 7 до 9 утра.

Напомним, руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в конце мая побывал в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Он рассказал об открытии к 2024 году в Себежском районе первого в регионе фруктохранилища с полным циклом автоматизации, развенчал миф о парафинировании яблок и дал рекомендации садоводам.