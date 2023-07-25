Александр Братчиков посетил региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков посетил региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Директор Надежда Васильева организовала экскурсию и рассказала о проводимой работе. «Очень удобно, что фонд оказывает поддержку в режиме «одного окна». Здесь военнослужащие и их семьи могут получить адресную помощь по всем направлениям: медицинская реабилитация, обучение и переобучение, помощь в подборе профессии, юридическая помощь, психологическая – абсолютно все меры социального обеспечения как на региональном, так и федеральном уровне. В рамках помощи также организован прокат технических средств реабилитации на безвозмездной основе», – отметил Александр Братчиков.
По его словам, сегодня фонд ориентирован на ветеранов СВО, но в скором времени туда смогут обращаться и участники других военных конфликтов.
«С такой неравнодушной командой, уверен, это будет по силам. Огромная благодарность губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за оказанное содействие в обеспечении фонда всем необходимым. Лично я и другие депутаты регионального парламента, как неравнодушные граждане Псковской области, не останемся в стороне и окажем фонду посильную помощь в поддержке наших героев», – заключил вице-спикер.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.
Подчеркнём, что региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» открылся в Пскове 30 мая, а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей. Отметим, что за период с 1 по 30 июня в фонд поступило более 450 обращений.