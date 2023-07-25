Александр Братчиков посетил региональный филиал фонда «Защитники Отечества»

10:43, 25 июля 2023, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков посетил региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Директор Надежда Васильева организовала экскурсию и рассказала о проводимой работе. «Очень удобно, что фонд оказывает поддержку в режиме «одного окна». Здесь военнослужащие и их семьи могут получить адресную помощь по всем направлениям: медицинская реабилитация, обучение и переобучение, помощь в подборе профессии, юридическая помощь, психологическая – абсолютно все меры социального обеспечения как на региональном, так и федеральном уровне. В рамках помощи также организован прокат технических средств реабилитации на безвозмездной основе», – отметил Александр Братчиков.

По его словам, сегодня фонд ориентирован на ветеранов СВО, но в скором времени туда смогут обращаться и участники других военных конфликтов.

«С такой неравнодушной командой, уверен, это будет по силам. Огромная благодарность губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за оказанное содействие в обеспечении фонда всем необходимым. Лично я и другие депутаты регионального парламента, как неравнодушные граждане Псковской области, не останемся в стороне и окажем фонду посильную помощь в поддержке наших героев», – заключил вице-спикер.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Подчеркнём, что региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» открылся в Пскове 30 мая, а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей. Отметим, что за период с 1 по 30 июня в фонд поступило более 450 обращений.