Псковский следственный отдел на транспорте рассказал об особенностях работы

15:41, 25 июля 2023, ПАИ

Псковский следственный отдел на транспорте охватывает территорию Псковской и Новгородской областей. Общая площадь подведомственной территории составляет около 110 тысяч квадратных километров. Об особенностях своей работы в День сотрудника органов следствия ПАИ рассказал руководитель Псковского следственного отдела на транспорте Северо-Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Алексей Тимофеев.

25 июля (5 августа) 1713 года был учрежден первый специализированный следственный орган России – следственная канцелярия гвардии майора Семёновского полка Михаила Ивановича Волконского (указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского» от 25 июля 1713 года).

«Документ позволил обосновать и учредить ежегодный профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия Российской Федерации, который ежегодно отмечается 25 июля. К подследственности этих органов были отнесены дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности, в первую очередь о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти, – взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество», – рассказал Алексей Тимофеев.

Он отметил, что Следственный комитет РФ был образован на базе Следственного комитета при прокуратуре РФ и начал свою деятельность 15 января 2011 года.

«С этого времени следственные органы являются самостоятельными государственными органами. Они осуществляют предварительное следствие по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина, тяжких экономических, налоговых и коррупционных преступлениях, о преступлениях, совершенных лицами особого правового статуса, а также о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних», – подчеркнул он.

По словам Алексея Тимофеева, Псковский следственный отдел на транспорте охватывает территорию Псковской и Новгородской областей, общей площадью около 110 тысяч квадратных километров – 6,5 % территории Северо-Западного федерального округа – с численностью постоянно проживающего населения более 1 миллиона 220 тысяч человек.

«Оперативный состав Псковского следственного отдела на транспорте является небольшим. Штатная численность следственного отдела составляет четыре оперативных сотрудника: руководитель следственного отдела, следователь по особо важным делам и два старших следователя. Все сотрудники следственного отдела имеют высшее юридическое образование, в полной мере обладают всеми профессиональными навыками, в служебной деятельности умеют принимать решения в любой ситуации, обладают высокой степенью ответственности за порученное дело», – отметил он.

Несмотря на то что Псковская и Новгородская области не относятся к густонаселённым субъектам Российской Федерации, летом с учётом отдыхающих, туристов, рыбаков, грибников и охотников население указанных субъектов существенно увеличивается за счёт гостей из Санкт-Петербурга и Москвы, прибывающих в основном посредством железнодорожного транспорта, что в свою очередь сказывается на увеличении количества зарегистрированных сообщений о преступлениях на транспорте.

«Псковским следственным отделом на транспорте осуществляется должное взаимодействие с органами прокуратуры, полиции, органами местного самоуправления, а также с другими организациями. Основными задачами, поставленными перед сотрудниками следственного отдела, являются оперативная проверка содержащихся в заявлениях и иных обращениях сообщений о преступлениях, качественное расследование преступлений, осуществление профилактической работы», – рассказал Алексей Тимофеев.

Так, он добавил, что в 2023 году следственный отдел направил в суд уголовные дела, вызвавшие общественную огласку, а именно по факту убийства сотрудницы стрелочного поста № 3 станции Берёзка Пскова, которое произошло 10 февраля 2003 года. На теле стрелочницы было обнаружено не менее 17 ножевых ранений.

Также общественную огласку вызвало уголовное дело по факту схода с рельсов 16 груженых вагонов грузового поезда, который произошёл 24 июня 2022 года на территории Порховского района. В результате происшествия собственникам был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

Алексей Тимофеев подчеркнул, что особое внимание уделяется преступлениям коррупционной направленности.

«Борьба с коррупцией является одним из основных направлений деятельности органов Следственного комитета Российской Федерации и Псковского следственного отдела на транспорте. Коррупционным считается преступление, которое непосредственно посягает на авторитет и законные интересы службы и выражается в противоправном получении государственным, муниципальным или иным публичным служащим либо служащим коммерческой или иной организации каких-либо преимуществ, таких как имущество, права на него, услуги, льготы, либо в предоставлении последним таких преимуществ. Как правило, такие преступления совершаются с использованием виновным своего служебного положения вопреки интересам службы», – уточнил он.

Руководитель Псковского следственного отдела на транспорте отметил, что наиболее распространенными коррупционными преступлениями являются получение взятки (статья 290 УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

«В текущем году остается высоким количество случаев железнодорожного травмирования граждан на переходах железнодорожных путей в связи с невнимательностью последних, как правило, такие травмирования заканчиваются летальным исходом», – рассказал Алексей Тимофеев.

«Кроме того, в Псковский следственный отдел на транспорте поступают многочисленные обращения граждан по различным вопросам, ни одно обращение не остается без должного внимания, при этом чаще всего жители обращаются в следственный отдел с вопросами, которые не входят в компетенцию органов СК РФ, относящимися к сфере гражданско-правовых отношений», – добавил он.

Напомним, что сегодня, 25 июля, сотрудники органов следствия отмечают свой профессиональный праздник. С этим днём их поздравило правительство Псковской области, а также председатель регионального Собрания депутатов Александр Котов.