Творческий коллектив «Уграда» выступит на Днях Псковской области в Витебске

13:16, 27 июля 2023, ПАИ

Народный самодеятельный коллектив «Уграда» выступит в Витебске во время празднования Дней Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе прозвучат песни Гдовского, Печорского, Невельского, Себежского, Палкинского, Бежаницкого, Великолукского и Куньинского районов: «На улице дождик», «Как летели гуси», «Размолоденький миленький дружок», «Как во лузях», «Луги мои луги» и другие жнивные песни.

«Не только песнями наполнится программа коллектива. Зрители увидят задорные пляски под гармонь и балалайку: «Скобарь», «Кружка», «Семёновна», – отметили в ТКД.

Помимо этого, коллектив представит парно-бытовые танцы, бытовавшие на территории Псковской области: «Краковяк», «На реченьке», «Светит месяц», «Матлет». Также жители Витебска познакомятся с псковскими сказками и традиционными играми: «Суп варить», «Чёртик», «Ремешки», «Ручейки», «Растяпа», «Чиженька».

Отметим, что Дни Псковской области стартовали сегодня в Витебске. Афиша мероприятия опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.

Напомним, Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита в июле 2022 года делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область.