Делегация псковских медиков посетила медучреждения в Витебской области

17:52, 27 июля 2023, ПАИ

Делегация псковских медиков посетила ведущие учреждения здравоохранения Витебской области в рамках Дней Псковской области в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Псковские медики посетили Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации. Как рассказал главный врач медучреждения, в 2021 году центр был реконструирован, в нём также открыли новый корпус, где и проводилась экскурсия.

Центр реабилитации рассчитан на 160 коек, пациенты находятся в стационаре во время лечения.

В центре используется оборудование, произведённое в Российской Федерации: от тренажёра Бубновского до сложного медоборудования. Также активно используются методы традиционной китайской медицины, телемедицинские консультации в формате врач-врач с районными больницами. Уделяется большое внимание патриотической работе.

«Уже после презентации системы здравоохранения Витебским облисполкомом мы понимаем, что с коллегами из Республики Беларусь двигаемся в одном направлении. Очень много похожего: проект «Заботливая поликлиника», который мы сейчас активно внедряем, единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи, ФАПы и передвижные ФАПы, кадровая проблема, которая решается целевым набором, и другие моменты. При всей похожести наших систем здравоохранения везде есть нюансы, о которых мы и хотим побольше узнать», – отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Напомним, Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита в июле 2022 года делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область.

Отметим, что афиша мероприятия опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.