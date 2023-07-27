Островок Псковской области на три дня развернётся в Витебске

23:55, 27 июля 2023, ПАИ

Островок Псковской области на три дня развернётся на площади 1000-летия в Витебске, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

За это время жители Республики Беларусь смогут погрузиться в историю области, сыграть в традиционные игры и познакомиться с творческими коллективами нашего региона.

На протяжении трёх дней фестиваля в Витебске будет работать съёмочная группа телеканала «Первый Псковский». Подробности – в ближайших новостных выпусках.

Напомним, Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита в июле 2022 года делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область.

Отметим, что афиша мероприятия опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.