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Генпрогон спектакля «Княгиня Ольга» прошёл в рамках Дней Псковской области в Витебске  

Генеральный прогон мультимедийного спектакля на воде «Княгиня Ольга» состоялся на Западной Двине в рамках Дней Псковской области в Витебске. Готовность площадки к проведению мероприятия проверила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Ольга Тимофеева в соцсети "ВКонтакте"

«На площади Тысячелетия установлены красивые декорации, основная и малая сцены, деревянный городок, кубы и палатки для ремесленников, фермерских хозяйств и предпринимателей из Псковской области», – отметила она. 

Мультимедийный спектакль «Княгиня Ольга» представят зрителям в рамках Дней Псковской области в Витебске. Представление посвящено княгине Ольге. Согласно летописи, именно она в 903 году основала Псков, а позднее на берегах Западной Двины и Витьбы в 974 году (по другим данным 947 г.) город Витебск. Показ состоится вечером, 28 июля. 

«Зрелищная мультимедийная постановка расскажет об истории знакомства и супружества Ольги и князя Игоря, о хитром плане мести древлянам за смерть супруга, о принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова», – сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Площадки фестиваля начнут работу сегодня, 28 июля, с 12:00. 

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