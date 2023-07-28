Похищенную из ГКЦ Пскова кошку Машу нашли

13:25, 28 июля 2023, ПАИ

Похищенную из Городского культурного центра Пскова кошку Машу нашли. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила заместитель директора ГКЦ Лариса Баранова.

«Да, нашлась вчера. Нашей сотруднице, которая выдавала информацию о пропаже, написала женщина, которая, видимо, живёт в районе Рижского проспекта, и проходя мимо дома №51, там есть салон-парикмахерская, она увидела, что кошка там и её кормят. Женщина сфотографировала кошку и отправила фото нашей сотруднице, но так как сотрудница в отпуске в другом городе, она сразу мне перезвонила, и я посмотрела фотографии, оделась и пошла туда», – сказала Лариса Баранова.

Она отметила, что, когда пришла на Рижский проспект, 51, кошка Маша была в салоне-парикмахерской.

«Пришла, а она в салоне-парикмахерской, очень довольная, но похудела, конечно. Там у неё была целая гора еды, кошачьего корма, и девушки-сотрудники там переживали за неё», – рассказала Лариса Баранова.

Она отметила, что кошка стерилизованная и у неё есть шов на животе, поэтому это безошибочно именно Маша, хотя Ларисе Барановой было и без того понятно, что это именно она. «Представляете, в какой дали она была», – отметила она.

Лариса Баранова также предположила, что мужчина, который украл кошку, нёс её на руках через дамбу в сторону Юбилейной. По крайней мере именно так писали люди в соцсетях. «Скорее всего, он дошёл до перекрестка Рижский – Юбилейная, и она, наверное, вырвалась и убежала», – считает Лариса Баранова.

Кошка Маша в салоне-парикмахерской находилась дня три.

«Я её сразу забрала и на такси отправилась в ГКЦ. Она на месте, отсыпается, ходит по всем своим кабинетам, везде покушает, всех поприветствует и в фойе на диванчике спит. Глаз теперь с неё не сводим. Вчера все двери позакрывали, охраннику сказала, чтобы она даже носа на улицу не высовывала. Но как кошку летом удержишь, но будем как-то», – сказала Лариса Баранова.

Она также уточнила, что кошку Машу хотели чипировать, но им объяснили, что это не такая важная вещь, потому что сначала чипированного кота надо найти и потом привезти в ветеринарную клинику, что только специальным оборудованием можно этот чип прочитать и для Маши он бесполезен.

«Попробуем что-то опять с ошейниками придумать, прям приучать её, чтобы она их не снимала. Снимает, она ведь у нас, когда была помладше, всё время с ошейниками была», – объяснила Лариса Баранова.

Напомним, что 13 июля неизвестный мужчина украл кошку Машу у Городского культурного центра со стороны улицы Яна Фабрициуса.

Отметим, что кошка Маша неоднократно посещала заседания Псковской городской Думы. Ранее ПАИ собрало досье на пушистого ревизора.

Добавим, что кота Арсения, который пропал из псковского «Лофта», пока не нашли.