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Общество

Неизвестные элементы конструкции псковской церкви обнаружили реставраторы

Неизвестные элементы конструкции церкви Архангела Михаила с колокольней обнаружили реставраторы в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Специалисты определяют состояние и датировки выявленных объёмов. Всего поставлено 100 зондажей.

Раскрытие штукатурных слоев помогает определять строительные периоды.

Отметим, что в зону ответственности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» памятник вошёл в 2022 году. Были проведены противоаварийные работы.

Напомним, что во время предпроектных обследований в 2023 году были выявлены неизвестные ранее фундаменты со стороны алтарной части и зафиксированы три каменные керамиды – уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, встречающиеся только в Псковском регионе.

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