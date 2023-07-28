Неизвестные элементы конструкции псковской церкви обнаружили реставраторы

14:25, 28 июля 2023, ПАИ

Неизвестные элементы конструкции церкви Архангела Михаила с колокольней обнаружили реставраторы в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Специалисты определяют состояние и датировки выявленных объёмов. Всего поставлено 100 зондажей.

Раскрытие штукатурных слоев помогает определять строительные периоды.

Отметим, что в зону ответственности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» памятник вошёл в 2022 году. Были проведены противоаварийные работы.

Напомним, что во время предпроектных обследований в 2023 году были выявлены неизвестные ранее фундаменты со стороны алтарной части и зафиксированы три каменные керамиды – уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, встречающиеся только в Псковском регионе.