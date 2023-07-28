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Политика

Видеостену для наблюдения за выборами организуют в Пскове

О подготовке к дистанционному электронному голосованию и организации видеонаблюдения на избирательных участках рассказал заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков во время открытого заседания общественного штаба по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года, которое проходит сегодня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

«Избирательные комиссии уже к такому новшеству относятся как к данности, как к технологическому оборудованию, без которого голосования быть не может», – отметил Сергей Кулаков.

По его словам, в этом году трансляция будет обеспечена на всех 26 ТИК. «Транслировать они будут как на служебный портал правительства Псковской области, так и в центр общественного наблюдения», – уточнил заместитель председателя облизбиркома.

Также трансляция будет обеспечена на 120 УИК. «Сразу хочу сказать, что охват более 40 % избирателей с этих участков. Также 441 избирательная комиссия будет обеспечена средствами видеорегистрации, которые будут записывать в течение всех дней голосования», – рассказал Сергей Кулаков.

Он уточнил, что доступ к видеотрансляции будет выдан зарегистрированным кандидатам на пост губернатора Псковской области – у них у всех будет по одному аккаунту.

Помимо них, доступ будет у избирательных объединений, которые выдвинули кандидатов, центра общественного наблюдения, уполномоченного по правам человека в Псковской области, Избирательной комиссии региона, общественного штаба по наблюдению за выборами, ТИК и УИК.

«В центре общественного наблюдения будет организована видеостена. За ней смогут наблюдать все – и наблюдатели, и представители партий, и кандидаты, и СМИ, и избиратели. Там будет организовано четыре рабочих места», – заключил заместитель председателя облизбиркома. 

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.

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