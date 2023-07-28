Михаил Ведерников вместе с членами псковской делегации почтил память освободителей Витебска

14:57, 28 июля 2023, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников как руководитель официальной делегации региона 28 июля прибыл в город Витебск для участия в официальной части Дней Псковской области. Масштабное мероприятие, направленное на расширение сотрудничества и укрепление связей между регионами союзных государств, продлится здесь до 30 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

У мемориального комплекса в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины в центре города губернатор Михаил Ведерников вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и другими участниками псковской делегации почтил память защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. С белорусской стороны в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и другие официальные лица.

В ходе торжественно-траурной церемонии Михаил Ведерников и Александр Котов возложили венок от Псковской области, отдавая тем самым дань уважения подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. К подножию монумента венки возложили представители белорусской стороны. Члены псковской делегации принесли к Вечному огню цветы.

Отметим, что мемориальный комплекс на площади Победы в Витебске возведен в 1974 году – в год 30-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1000-летия со дня основания Витебска. Его высота составляет около 56 метров – это три обелиска, взмывающих в небо, которые объединены кольцом с надписью «Слава героям», а также монолитным фризом с рельефами, прославляющими бессмертный подвиг воинов, партизан и подпольщиков. У основания монумента зажжен Вечный огонь.