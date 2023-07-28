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Культура

Спектакль «Петрушка и колобок» представили на Днях Псковской области в Витебске

Спектакль «Петрушка и колобок» представили на Днях Псковской области в Витебске, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

Постановка создана Псковским областным театром кукол, труппа которого сегодня работает для белорусских зрителей. Показ спектакля вызывал большой интерес у публики: в импровизированном зале под открытым небом – аншлаг.

Напомним, что на площадке проходит презентация туристического потенциала региона. На месте работают интерактивные площадки, арт-пространства, игры и детская зона. Кроме того, псковичи рассказывают об основных направлениях агропромышленного комплекса региона.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников вместе с членами псковской делегации почтил память освободителей Витебска. Добавим, что афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.

Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита в июле 2022 года делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область.

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