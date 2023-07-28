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Общество

Туристический потенциал Псковской области презентуют в Витебске 

Дни Псковской области стартовали 27 июля в Витебске. Сегодня на площадке проходит презентация туристического потенциала региона, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

На месте работают интерактивные площадки, арт-пространства, игры и детская зона. Кроме того, псковичи рассказывают об основных направлениях агропромышленного комплекса региона.

 

Также представители Великих Лук рассказывают про «Луки Парк», о заповедниках и увлекательных местах, где можно провести время, порыбачить, поохотиться или побыть наедине с природой. Отметим, что от Витебска Великие Луки находятся в 160 километрах.

 

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников вместе с членами псковской делегации почтил память освободителей Витебска. Добавим, что афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов

Напомним, Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита в июле 2022 года делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область. 

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