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Политика

Илья Стрелков прокомментировал заседание общественного штаба по наблюдению за выборами

Открытое заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 прошло 28 июля, на площадке Общественной палаты Псковской области с участием представителей Избирательной комиссии Псковской области.

Руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировал итоги встречи.

На фото Илья Стрелков. Фото ПАИ

«Прошло заседание штаба общественного наблюдения. Исходя из информации от Облизбиркома, мы понимаем, что эта избирательная кампания будет очень конкурентная. У нас помимо большой губернаторской кампании будут еще и муниципальные выборы. И вот вы посмотрите, у нас уже точно четыре кандидата на выборы губернатора. Кроме того, восемь человек подали документы на регистрацию на выборы главы Псковского района», – отметил Илья Стрелков.

Он напомнил, что всего на муниципальные кампании выдвинулись 299 кандидатов по партийным спискам и по одномандатным округам 123 человека.

«Это говорит о том, что выборы будут конкурентные и нам предстоит очень большая и тяжёлая работа, но я думаю, что мы справимся», – заключил Илья Стрелков.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.

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