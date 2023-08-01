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Всероссийский рекорд по приготовлению ухи хотят поставить на фестивале «Наше море» в Гдове

Во время летнего фестиваля на берегу Чудского озера «Наше море» псковичи постараются побить всемирный и всероссийский рекорд по приготовлению самой большой ухи в единой емкости. Об этом во время эфира радиостанции «7 НЕБО» рассказал креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

«4 тонны ухи в одной единой емкости – это даже не российский рекорд, это мировой рекорд», – пояснил креативный менеджер. По его словам, под этот рекорд псковскими мастерами будет изготовлена специальная емкость.

«Все у нас получится, и уха будет приготовлена из рыбы, выловленной в Чудском озере, и бак мы сделаем в Пскове. Силами псковичей уха будет приготовлена от а до я», – поделился Дмитрий.

На мероприятии будет присутствовать представитель Книги рекордов России, он зафиксирует весь вес ингредиентов. На приготовление ухи потребуется около 10-12 часов.

Для приготовления такого количества ухи потребуется 150 штук 19-литровых бутылей. «С этим нам тоже пообещали помочь, даже вода будет псковская», – сообщил Дмитрий.  

Отметим, что культурная программа была опубликована ранее. Карту мероприятия можно посмотреть здесь.

Для псковичей на данном мероприятии будет организована парковка, где можно без страха оставить свой автомобиль. Для маленьких гостей события будут культурно-развлекательные детские программы.

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