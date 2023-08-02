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Общество

О подготовке к установлению рекорда в Гдовском районе рассказала Ольга Тимофеева

О том, как собираются побить российский и мировой рекорд по приготовлению самой большой ухи на фестивале «Наше море» в Гдовском районе, рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ. На фото Ольга Тимофеева

По словам Ольги Тимофеевой, в России установлен рекорд по приготовлению 3,5 тысячи литров ухи. Его собираются побить в Гдове 5 августа. «Мы сразу планируем рвануть, чтобы нас на повороте не обогнали – четыре тысячи литров приготовим. Это где-то 14-16 тысяч порций», – подчеркнула она.

Ольга Тимофеева также отметила, что в состав ухи войдут разные виды рыбы, которыми богато Чудское озеро: судак, лещ, щука и окунь. Всего используют около тонны рыбы. Она также отметила, что была долгая работа над рецептом, по которому будут готовить уху, но сейчас он уже определён. Блюдо приготовят в большом чане с соблюдением всех санитарных норм.

«У нас работали инженеры-конструкторы, которые разработали сначала макет, сейчас этот макет уже воплотили в жизнь. Это такая грандиозная печка с чаном. Вчера, позавчера производили тестовые запуски, был обжег. И, надеемся, что этот чан с этой печью послужит нам в дальнейшем в постановлении новых рекордов», – заметила Ольга Тимофеева.

Она добавила, что пять кубов дров заготовлено для приготовления ухи.

На фестивале также будет работать фуд-корт. Кроме того, специально для фестиваля разработали пряники в виде рыб. «Продукция будет также традиционная, если ребёнок не хочет уху, то спокойно его там можно покормить чем-то другим», – заключила она. 

Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 4 по 6 августа. Программу можно посмотреть по ссылке.

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