Тямшанскую гимназию подготавливают к началу учебного года

20:21, 03 августа 2023, ПАИ

Рабочий день глава Псковского района Наталья Фёдорова начала в Тямшанской гимназии с проверки хода ремонта. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Качество хорошее, приятная цветовая гамма. С подрядчиком обсудили необходимость увеличения количества рабочих и ускорения темпа, ведь совсем скоро приёмка школы к новому учебному году», – отметила Наталья Фёдорова.

Отметим, что глава Псковского района ранее проверила ход подготовки трёх образовательных учреждений к новому учебному году – Стремуткинской, Моглинской и Серёдкинской средних школ.