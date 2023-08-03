Тямшанскую гимназию подготавливают к началу учебного года
Рабочий день глава Псковского района Наталья Фёдорова начала в Тямшанской гимназии с проверки хода ремонта. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Качество хорошее, приятная цветовая гамма. С подрядчиком обсудили необходимость увеличения количества рабочих и ускорения темпа, ведь совсем скоро приёмка школы к новому учебному году», – отметила Наталья Фёдорова.
Отметим, что глава Псковского района ранее проверила ход подготовки трёх образовательных учреждений к новому учебному году – Стремуткинской, Моглинской и Серёдкинской средних школ.
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