ОМОН обеспечит безопасность на фестивале в Гдовском районе

12:06, 04 августа 2023, ПАИ

Сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией примут участие в обеспечении общественной безопасности и охране порядка на фестивале «Наше море», который пройдет в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Там также напомнили, что в соответствии с положениями федерального закона «Об оружии» запрещено ношение гражданского оружия при проведении массовых мероприятий, нахождение с оружием в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, а также ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 4 по 6 августа. Программу можно посмотреть по ссылке. Карту мероприятия можно посмотреть здесь.