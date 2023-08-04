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Рецепт здоровья зубов от псковского стоматолога. Главное

Заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачёва стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Екатерина Горбачёва

Главное из эфира:

  • до 90 % людей страдают заболеваниями дёсен;
  • в детском возрасте пародонтит возникает редко;
  • пародонтит и пародонтоз – разные заболевания. Природа первого – микробы, второго – нарушение питания тканей. Чаще всего люди страдают пародонтитом;
  • при пародонтите и пародонтозе нужно использовать мягкую или ультрамягкую зубную щётку;
  • одним из способов удаления микробов является применение ополаскивателя. Его использовать желательно, если нет противопоказаний;
  • медицина не стоит на месте, появляются всё новые методы, внедряются современные технологии и материалы, например озонотерапия и использование лазера;
  • в группе риска пациенты с тяжёлыми соматическими заболеваниями – с диабетом и сердечно-сосудистыми болезнями;
  • заболевание десён, если их не лечить, приведёт к потере зубов, даже здоровых;
  • тяжёлая форма пародонтита в два раза увеличивает риск инфарктов и инсультов;
  • чистка зубов – это снятие зубных отложений, которое может проводиться разными способами, среди них – ультразвуковое снятие зубных отложений, Air Flow (чистка специальным порошком), чистка ручным способом;
  • профессиональную чистку зубов здоровому человеку нужно проводить не чаще одного-двух раз в год;
  • профессиональная гигиена с ультразвуком противопоказана детям, потому что эмаль молочных зубов слишком нежная;
  • также чистка противопоказана в области имплантов и керамических коронок, а ещё в стадии тяжёлой аритмии;
  • щётка, паста, ирригатор – главные помощники в уходе за зубами и дёснами;
  • «Чаще всего обращаются с кровоточивостью дёсен при чистке зубов, неприятными ощущениями в дёснах, боли при употреблении твёрдой пищи. Бывают такие пациенты, которые приходят уже на затяжных стадиях заболевания – с подвижностью зубов, смещением зубов. Некоторым, например, больно жевать»;
  • пища влияет, скорее, опосредованно, потому что если человек употребляет много углеводов, то мягкий налёт образуется быстрее, соответственно, уровень гигиены будет хуже;
  • зубные щётки после перенесённых вирусных заболеваний необходимо менять

 

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Рецепт здоровья зубов от псковского стоматолога. Главное

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