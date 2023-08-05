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Общество

Рекордное количество ухи варят на фестивале в Гдовском районе

К приготовлению рекордного количества ухи приступили на берегу Чудского озера в Гдовском районе в рамках фестиваля «Наше море». Об этом сообщается в телеграм-канале Театрально-концертной дирекции.

 

«Утро второго дня фестиваля «Наше море»! Варится уха-рекордсмен», – говорится в сообщении.

После того как на мероприятии приготовят четыре тысячи литров ухи, будет побит не только российский, но и мировой рекорд. Напомним, для этого на площадке установили гигантский чан

Отметим, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые проходит на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Мероприятие продлится до 6 августа. С программой можно ознакомиться по ссылке. Карту мероприятия можно посмотреть здесь.

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