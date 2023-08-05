Рекордное количество ухи варят на фестивале в Гдовском районе

10:16, 05 августа 2023, ПАИ

К приготовлению рекордного количества ухи приступили на берегу Чудского озера в Гдовском районе в рамках фестиваля «Наше море». Об этом сообщается в телеграм-канале Театрально-концертной дирекции.

«Утро второго дня фестиваля «Наше море»! Варится уха-рекордсмен», – говорится в сообщении.

После того как на мероприятии приготовят четыре тысячи литров ухи, будет побит не только российский, но и мировой рекорд. Напомним, для этого на площадке установили гигантский чан.

Отметим, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые проходит на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Мероприятие продлится до 6 августа. С программой можно ознакомиться по ссылке. Карту мероприятия можно посмотреть здесь.