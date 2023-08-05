Михаил Ведерников – жителям Гдова: Вместе мы заложили основу для уверенного развития муниципалитета

16:22, 05 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил жителей Гдова с 700-летием с момента первого упоминания города в летописи. Своё обращение глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Вместе мы заложили основу для уверенного развития муниципалитета, для реализации его экономического и туристического потенциала, для развития его социальной инфраструктуры. Мы многое сделали, но будем продолжать работать над тем, чтобы город становился все более комфортным, сохраняя свою историческую самобытность», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников также от имени правительства региона пожелал жителям Гдова счастья, добра и благополучия.

Напомним, в рамках празднования 700-летия упоминания Гдова в летописи на берегу Чудского озера проходит фестиваль «Наше море». Мероприятие продлится до 6 августа. С программой можно ознакомиться по ссылке. Карту мероприятия можно посмотреть здесь. Все новости с площадки можно узнать в специальном сюжете ПАИ.