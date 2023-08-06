Фестиваль «Наше море» сделают ежегодным
Фестиваль «Наше море», который проводится на берегу Чудского озера в Гдовском районе, сделают ежегодным. Мероприятие будет проходить на протяжении недели. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
«Обсудил с председателем комитета по культуре Ольгой Тимофеевой возможности использования этой территории для проведения различных культурных мероприятий. Принял решение, что фестиваль станет ежегодным и будет проходить в течение недели, чтобы все желающие успели здесь побывать и навсегда влюбиться в этот прекрасный уголок Псковской земли», – рассказал губернатор.
Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые проходит на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 4 по 6 августа.
Ранее также сообщалось, что в Гдовском районе официально зафиксировали мировой рекорд количества приготовленной ухи.
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