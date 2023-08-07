Волонтёры проводят интерактивные занятия для детей военнослужащих в Пскове

11:12, 07 августа 2023, ПАИ

Встречи «Детского десанта» для детей военнослужащих проходят в Пскове по пятницам. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре добровольчества.



Фото: Ресурсный центр добровольчества



Фото: Ресурсный центр добровольчества



Фото: Ресурсный центр добровольчества



Фото: Ресурсный центр добровольчества



Фото: Ресурсный центр добровольчества









С 16:00 до 18:00 каждую пятницу в фонде «Защитники Отечества» волонтёры проводят для детей мастер-классы и играют с ними на свежем воздухе в подвижные игры.

Стать участником встреч могут дети из семей военнослужащих. Для этого нужно записаться по ссылке: https://forms.gle/kNLBFKpikgAx7UiH8. Количество мест ограничено.

Напомним, что региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» открылся в Пскове 30 мая, а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей. Отметим, что за период с 1 по 30 июня в фонд поступило более 450 обращений.