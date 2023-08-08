Создать школу для сыроделов планируют в Пскове

12:53, 08 августа 2023, ПАИ

Создать школу для сыроделов планируют в Пскове. Об этом сообщили основатели первой в России греческой сыроварни «Тремпелис» Елена Климова и Ставрос Тремпелис в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«В наших планах создание некого учебного центра. Мы готовы в данный момент полностью. У нас есть своё огромнейшее помещение, площадь нашего производства составляет полторы тысячи квадратных метров, что позволяет проводить непрерывную практику», – сказала Елена Климова и отметила, что в данный момент в Палкинском районе строится ферма, благодаря которой будет возможно показать весь цикл производства сыра.

Она отметила, что учебный центр будет рассчитан на разные категории людей, начиная от детей и заканчивая специалистами, которые хотят получить данную профессию.

«Для нас очень важно сделать этот учебный центр, чтобы это было неким лицом города. Потому что есть масса молочных производств, но нет специалистов вообще, максимум они обладают какими-то знаниями. Как Ставрос говорит, дипломов нет ни у кого», – рассказала Елена Климова.

Основатели сыроварни также подчеркнули, что они открывают таверну.

«У нас есть учебный зал, где мы проводим дегустации, мы можем приглашать туда людей. Плюс таверна, где мы можем готовить много блюд и показать, что всё-таки сыр – это не просто история про утренний бутерброд, а история про магический продукт», – заметила Елена Климова.

Ставрос Тремпелис подчеркнул, что Псковская область – молочный регион и здесь отличное место, чтобы организовать школу сыроварения.

Елена Климова добавила, что Ставрос Тремпелис был отличником в школе и за четыре года учёбы он получил наивысшие баллы. Он может связаться с преподавателями, и они могут приехать в Псковскую область, чтобы проводить образовательные программы, плюс могут присоединиться россияне. «С переводчиками проблем нет», – добавила она.

«Мы только начали шаги. Я думаю, что в следующем году обязательно запустим школу», – уточнила Елена Климова.

Отметим, что более 20 видов сыров изготавливают в первой в России греческой сыроварне «Тремпелис», которая находится в Псковской области.

Как в Пскове производят настоящий греческий сыр, читайте здесь.