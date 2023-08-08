Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Создать школу для сыроделов планируют в Пскове

Создать школу для сыроделов планируют в Пскове. Об этом сообщили основатели первой в России греческой сыроварни «Тремпелис» Елена Климова и Ставрос Тремпелис в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«В наших планах создание некого учебного центра. Мы готовы в данный момент полностью. У нас есть своё огромнейшее помещение, площадь нашего производства составляет полторы тысячи квадратных метров, что позволяет проводить непрерывную практику», – сказала Елена Климова и отметила, что в данный момент в Палкинском районе строится ферма, благодаря которой будет возможно показать весь цикл производства сыра. 

Она отметила, что учебный центр будет рассчитан на разные категории людей, начиная от детей и заканчивая специалистами, которые хотят получить данную профессию.

«Для нас очень важно сделать этот учебный центр, чтобы это было неким лицом города. Потому что есть масса молочных производств, но нет специалистов вообще, максимум они обладают какими-то знаниями. Как Ставрос говорит, дипломов нет ни у кого», – рассказала Елена Климова.

Основатели сыроварни также подчеркнули, что они открывают таверну.

«У нас есть учебный зал, где мы проводим дегустации, мы можем приглашать туда людей. Плюс таверна, где мы можем готовить много блюд и показать, что всё-таки сыр – это не просто история про утренний бутерброд, а история про магический продукт», – заметила Елена Климова.

Ставрос Тремпелис подчеркнул, что Псковская область – молочный регион и здесь отличное место, чтобы организовать школу сыроварения.

Елена Климова добавила, что Ставрос Тремпелис был отличником в школе и за четыре года учёбы он получил наивысшие баллы. Он может связаться с преподавателями, и они могут приехать в Псковскую область, чтобы проводить образовательные программы, плюс могут присоединиться россияне. «С переводчиками проблем нет», – добавила она.

«Мы только начали шаги. Я думаю, что в следующем году обязательно запустим школу», – уточнила Елена Климова.

Отметим, что более 20 видов сыров изготавливают в первой в России греческой сыроварне «Тремпелис», которая находится в Псковской области.

Как в Пскове производят настоящий греческий сыр, читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 августа 2023

Порядка миллиарда рублей выплачивает Псковская область в ФОМС за неработающих жителей

08 августа 2023

Борис Елкин рассказал о планах установить новый рекорд в Пскове

08 августа 2023

Псковичи могут увидеть модель памятника князю Довмонту у Золотой набережной

08 августа 2023

Александр Братчиков станет гостем программы на «Серебряном дожде»

08 августа 2023

Более 130 бригад энергетиков продолжают устранять последствия циклона в Псковской области

08 августа 2023

Более 22 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

08 августа 2023

Создать школу для сыроделов планируют в Пскове

08 августа 2023

На месте старой свалки в Гдове появилась зелёная зона


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...