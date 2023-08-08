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О первой в России греческой сыроварне поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Основатели первой в России греческой сыроварни «Тремпелис» Елена Климова и Ставрос Тремпелис стали гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • более 20 видов сыров изготавливают в первой в России греческой сыроварне «Тремпелис», которая находится в Псковской области;
  • в сыроварне оборудование из Греции, которое разработано специально под технологию сыроварни и сделано в единственном экземпляре;
  • если сыру необходимо созревать шесть месяцев, то он просто лежит на полке всё это время и обрабатывается без химических или новых технологий;
  • технология греческая, сыр псковский;
  • свою ферму откроют в Псковской области основатели первой в России греческой сыроварни;
  • открытие фермы планируется в следующем году, но сыр можно будет приобрести только через год, так как его будут закладывать и шесть месяцев ещё придётся ждать;
  • ферма будет находиться в Палкинском районе;
  • ферма откроется в сотрудничестве: «Это будет наш проект, но вместе с фермерами Псковской области»;
  • создать школу для сыроделов планируют в Пскове;
  • учебный центр будет рассчитан на разные категории людей, начиная от детей и заканчивая специалистами, которые хотят получить данную профессию;
  • греческая таверна откроется под Псковом на территории сыроварни.

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