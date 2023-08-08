О первой в России греческой сыроварне поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Основатели первой в России греческой сыроварни «Тремпелис» Елена Климова и Ставрос Тремпелис стали гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- более 20 видов сыров изготавливают в первой в России греческой сыроварне «Тремпелис», которая находится в Псковской области;
- в сыроварне оборудование из Греции, которое разработано специально под технологию сыроварни и сделано в единственном экземпляре;
- если сыру необходимо созревать шесть месяцев, то он просто лежит на полке всё это время и обрабатывается без химических или новых технологий;
- технология греческая, сыр псковский;
- свою ферму откроют в Псковской области основатели первой в России греческой сыроварни;
- открытие фермы планируется в следующем году, но сыр можно будет приобрести только через год, так как его будут закладывать и шесть месяцев ещё придётся ждать;
- ферма будет находиться в Палкинском районе;
- ферма откроется в сотрудничестве: «Это будет наш проект, но вместе с фермерами Псковской области»;
- создать школу для сыроделов планируют в Пскове;
- учебный центр будет рассчитан на разные категории людей, начиная от детей и заканчивая специалистами, которые хотят получить данную профессию;
- греческая таверна откроется под Псковом на территории сыроварни.
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