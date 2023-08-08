Более 1400 псковичей планируют привлечь к участию в акции «Хоровод дружбы»

21:37, 08 августа 2023, ПАИ

Предполагаемое число участников «Хоровода дружбы» в Пскове назвал директор АНО «Время творить» Алексей Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Мероприятие пройдёт 22 августа и объединит представителей разных национальностей.

Минимальное количество человек, которых планируют вовлечь в хоровод вокруг Псковского кремля, оценивается в 1 400 человек. Расчёт имеет логическое обоснование, отметил Алексей Иванов.

«Длина маршрута оценивается в 1350-1400 метров. Мы исходили из того, что в среднем человек, который берётся за руки, заполняет расстояние один метр», – отметил Алексей Иванов. Таким образом, взявшись за руки, люди охватят шествием ровно тот маршрут, который запланирован.

«Мы планируем привлечь большое количество творческих коллективов Пскова и Псковской области, которые будут находиться среди участников. Они будут одеты в национальные костюмы, поэтому будет красочное мероприятие», – подчеркнул организатор.

Алексей Иванов также отметил, что по опыту проведения прошлогоднего мероприятия, приуроченного ко Дню Государственного флага Российской Федерации, для установления рекорда самого длинного флага в России привлекли порядка двух тысяч человек.

По словам организатора, число участников из представителей диаспор Псковской области пока уточняется. «Сейчас ведём с ними диалог и надеемся, что количество будет большое. И они не только будут участвовать в хороводе, но и будут представлены в творческих номерах при проведении концертной программы», – отметил гость медиацентра.

Отметим, что организаторы массовой акции «Хоровод дружбы» в Пскове подготовили для участников сюрприз.