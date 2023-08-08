Игорь Сопов поднялся на 12 позиций в медиарейтинге региона

18:15, 08 августа 2023, ПАИ

На 12 пунктов поднялся в медиарейтинге издания «Псковская правда» председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов (9-е место, медиаиндекс 1 442). Рейтинг составлен на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

«По мере приближения дня выборов и роль главы облизбиркома и его упоминаемость в СМИ очевидно будут только расти», – отметили автора медиарейтинга.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуг» до 4 сентября.