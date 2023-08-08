Александр Братчиков стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

18:20, 08 августа 2023, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: