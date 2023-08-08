Александр Братчиков стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное
Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- порядка 100 тысяч жителей Псковской области в трудоспособном возрасте являются неработающими. Для того чтобы они имели возможность получить медицинское страхование, регион тратит порядка одного миллиарда рублей;
- «Очень хорошая история, что сейчас есть возможность самозанятости: заплатил 6 % – и делай честные деньги»;
- особенно важно поддерживать военнослужащих, участвующих в СВО, а также их семьи, жён и детей. А участники СВО должны знать, что они защищены со стороны государства;
- «Сейчас зерновая сделка уже прекращена. И мы видим уже продажу российского зерна, минуя каких-то западных трейдеров, в страны Ближнего Востока, в страны Африки. Цена очень хорошая. И я думаю, что в ближайшее время это даст возможность избавиться от излишков, стабилизировать цену»;
- китайские трактора стали достаточно неплохими по качеству. Аграриям важно приобрести ту технику, которая будет работать за адекватные деньги и будет вписываться в себестоимость производства конечного продукта;
- «Категория, которая покупает жильё, что меня очень удивило, – это люди, в основном русские, возвращающиеся из стран Прибалтики. Приезжающие в Россию из стран Прибалтики хотят, чтобы их дети закончили в России учебные учреждения и получили образование. <...> Это очень позитивный тренд»;
- «У нас уже и так достаточно большое поголовье на территории Псковской области. В моём понимании, создание кормовой базы – это ввод заброшенных сельскохозяйственных земель в оборот»;
- подразделения ряда федеральных надзорных ведомств, контролирующих аграрный сектор, не заинтересованы в увеличении объёмов производства;
- очень важно, чтобы регион сам зарабатывал;
- «Оппозиция очень редко принимает участие в работе комитетов. Они на самом деле в комитеты меньше ходят и максимально саботируют работу комитетов. Но при всём при этом любой, даже мелкий вопрос, который не стоит выеденного яйца, выносят на сессию только ради того, чтобы попиариться. Мы это всё видим и понимаем»;
- о развитии авиарейса Псков – Минск: «Это будет работать, если те же туристические агентства будут объяснять псковичам, зачем лететь в Минск. Тогда это направление, конечно, будет развиваться»;
- «Я бы хотел (это моё личное мнение), чтобы второе место заняла ЛДПР. ЛДПР, наверное, более честная партия, чем коммунисты. У КПРФ настолько всё наигранно, неискренне, и правды там нет совсем»;
- «Что касается текущего рейтинга, это заслуга Михаила Юрьевича [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ]: всё то время, что он управляет регионом, он работает. Он слышит людей, он понимает, что важны обратная связь, социальные сети, где он лично общается»;
- нужно ли вводить туристический сбор в Псковской области? Всему своё время. «Туризм – один из возможных резервов развития и пополнения бюджета. Даже сейчас выйти на улицу, вечером с семьёй пойти поужинать – это же целая задача: всё занято, в очереди постоять надо».
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