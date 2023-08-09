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Политика

Александр Ножка: В трудный для России период мы должны сплотиться

КПРФ – и в частности её областное отделение – готовы сотрудничать как с Общественной палатой Псковской области, так и с другими партиями в плане контроля и наблюдения за выборами, заявил секретарь Псковского обкома КПРФ Александр Ножка. Об этом он сказал в ходе подписания соглашений о сотрудничестве между Общественной палатой Псковской области и региональными политическими партиями для обеспечения наблюдения за проведением голосования при проведении выборов на территории Псковской области в единый день голосования 2023 года, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Выборы проходят в очень трудный для нашей страны период, – отметил Александр Ножка. – И чтобы консолидировать общество в патриотическом плане, чтобы мы в связи с СВО осознали, что мы один народ, считаю, что выборы должны быть максимально прозрачными и действительно честными. Всем желаю добиться хороших результатов. Приступаем к работе».

Ранее сообщалось, что представители шести региональных отделений политических партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области. 

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.

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