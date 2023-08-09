Замглавы администрации Пскова стала гостем программы на «Серебряном дожде». Главное
Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова стала гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- в центре Пскова замену вывесок в соответствии с дизайн-кодом произвели на 100 %. При этом не все вывески заменили в спальных районах города;
- за два месяца выписали 700 предупреждений о демонтаже вывесок, а сотрудники контрольного управления выезжают на проверки ежедневно;
- железные вывески латунного цвета появятся на улице Пушкина в Пскове. Замглавы администрации отметила, что при создании вывесок опирались на архитектуру улицы;
- десять различных барсиков появится на улицах города. Среди них будет барсик-почтальон и барсик-кузнец. В настоящее время архитектор моделирует их концепцию;
- для безопасности барсиков установят камеры видеонаблюдения и примут другие охранные меры. «Образ барса охраняет город, а мы будем охранять их», – подчеркнула гость студии;
- в Пскове появится мобильная сцена для проведения мероприятий. Её планируется устанавливать на набережной реки Великой и в других частях города;
- от псковичей ждут идей на тему обновления городской набережной;
- паттерны появятся рядом с музыкальной школой на улице Советской, средней общеобразовательной школой № 1 и в Детском парке, где рисунок создадут в стилистике советского архитектора Юрия Спегальского;
- Три пляжа благоустроят в Пскове в этом году: «Солдатский», ядом с улицей Ваганова в районе Овсище, а также обновится центральный городской.
- фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове запустят в 2024 году.
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