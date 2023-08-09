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Замглавы администрации Пскова стала гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова стала гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • в центре Пскова замену вывесок в соответствии с дизайн-кодом произвели на 100 %. При этом не все вывески заменили в спальных районах города;
  • за два месяца выписали 700 предупреждений о демонтаже вывесок, а сотрудники контрольного управления выезжают на проверки ежедневно;
  • железные вывески латунного цвета появятся на улице Пушкина в Пскове. Замглавы администрации отметила, что при создании вывесок опирались на архитектуру улицы;
  • десять различных барсиков появится на улицах города. Среди них будет барсик-почтальон и барсик-кузнец. В настоящее время архитектор моделирует их концепцию;
  • для безопасности барсиков установят камеры видеонаблюдения и примут другие охранные меры. «Образ барса охраняет город, а мы будем охранять их», – подчеркнула гость студии;
  • в Пскове появится мобильная сцена для проведения мероприятий. Её планируется устанавливать на набережной реки Великой и в других частях города;
  • от псковичей ждут идей на тему обновления городской набережной;
  • паттерны появятся рядом с музыкальной школой на улице Советской, средней общеобразовательной школой № 1 и в Детском парке, где рисунок создадут в стилистике советского архитектора Юрия Спегальского;
  • Три пляжа благоустроят в Пскове в этом году: «Солдатский», ядом с улицей Ваганова в районе Овсище, а также обновится центральный городской. 
  • фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове запустят в 2024 году.

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