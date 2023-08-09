409 кандидатов зарегистрировали на выборы в органы местного самоуправления в Псковской области

19:19, 09 августа 2023, ПАИ

409 кандидатов зарегистрировали на выборы в органы местного самоуправления в Псковской области, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

«Завершился этап регистрации кандидатов, единых списков кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. На сегодняшний день на замещаемые вакантные места в среднем претендует порядка трёх человек. С 12 августа развернётся самая активная фаза – агитация в средствах массовой информации», – рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Ранее сообщалось, что представители шести региональных отделений политических партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.