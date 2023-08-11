Михаил Ведерников: Печорский район в полной мере познал горе и испытания военных лет

09:47, 11 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил жителей Печорского района с 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Печорский район в полной мере познал горе и испытания военных лет: вторжение нацистских захватчиков, карательные акции оккупантов, гибель мирных граждан», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что жители Печорского края всегда отважно защищали свою Родину, а в годы Великой Отечественной войны на фронтах погибло 1 680 печерян, 23 подпольщика и более 500 мирных жителей.

«В боях за освобождение Печорского района погибло более 2 600 наших воинов. Они не предали и не отступили перед лицом врага. Их имена выбиты на мемориалах, и наша святая обязанность – сделать всё, чтобы сохранить память о войне, поддерживать преемственность поколений во имя будущего Печорского района и всей нашей страны», – добавил глава региона.

Михаил Ведерников также выразил благодарность ветеранам за самоотверженный ратный и мирный труд, а также за бескорыстное служение Отечеству.

«Сегодня жителей Печорского района продолжает объединять любовь к родному краю, участие в судьбе своей Родины, неравнодушие к его облику и традициям. Мы гордимся историей этой земли и её современным развитием. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, добра, благополучия и мирного неба над головой. Вечная слава подвигу освободителей района и всем защитникам Отечества!» – заключил губернатор.

Напомним, что также в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.