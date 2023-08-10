Участница шоу «Голос» из Пскова написала гимн к 550-летию печорской обители

17:25, 10 августа 2023, ПАИ

Гимн Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, который прозвучит на концерте в честь 550-летия обители в Зелёном театре Пскова 13 августа, написала финалистка телепроекта «Новая звезда» и участница шоу «Голос» из Псковской области Алина Виардо. Об этом рассказал организатор, президент Творческого клуба «Феникс» Александр Бушуев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Это сильное произведение, которое останется в наших сердцах. Оно станет заключительной песней», – отметил Александр Бушуев.

Режиссёр и соведущая концерта Алина Виардо исполнит гимн вместе со сводным детским коллективом. «Это гимн, хвала, ликование к празднику Успения. Я надеюсь, что ребята ещё не раз потом споют эту песню на разных сценах», – отметила она.

Отметим, что билеты на концерт можно приобрести в Псковском молодёжном центре. Вход осуществляется по пригласительным, концерт бесплатный. Вместимость площадки – 2 400 человек.