Почти пять тысяч строителей трудятся в Псковской области

14:42, 11 августа 2023, ПАИ

Почти пять тысяч работников сферы строительства трудятся в Псковской области. Средняя зарплата строителей составила чуть меньше 40 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Там отметили, что зарплата работников выросла на 15,6% по сравнению с прошлым годом.

За 2022 год введено в действие жилых домов общей площадью 339,6 тысячи кв. м, что на 8 процентов больше, чем в 2021 году. На территории области в 2022 году организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками построено 4,1 тысячи квартир. Их средний размер составил 82,5 кв. метра. Доля индивидуального строительства в общем объеме введенного жилья за 2022 год составила 63,5%.

В ведомстве отметили, что одним из важных направлений строительной деятельности является возведение социально значимых объектов и объектов производственного назначения. В течение 2022 года в Псковской области построили общеобразовательные организации на 1625 ученических мест, дошкольные образовательные организации на 140 мест, гостиницы на 30 мест, предприятия общественного питания на 224 посадочных места. Помимо этого, сданы в эксплуатацию газовые сети протяженностью 78,4 км, мощности по производству плит древесно-стружечных – 73,9 тысячи метров кубических в год, цеха по убою скота на 5 тонн в смену, помещения для свиней на 0,1 тысячи мест.

За I полугодие 2023 года в Псковской области введено в действие жилых домов общей площадью 162,5 тысячи кв. метров. Построено 2 тысячи квартир, средний размер которых составил 83,2 кв. метра. Доля индивидуального строительства в общем объеме введенного жилья в I полугодии 2023 года составила 68,2%.

В первом полугодии 2023 года возведены социально значимые объекты и объекты производственного назначения: амбулаторно-поликлинические организации, рассчитанные на 152 посещения в смену, гостиницы на 48 мест, бани на 20 мест, 73,9 километра газовых сетей, мощности по производству растительного масла – 16,8 тонны переработки в сутки, мощности по производству полимерной пленки – 72 тысячи тонн в год.

Ранее, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, посвященной строительству в Псковской области, сообщалось, что в регионе трудятся около ста строительных компаний. Помимо этого, в Псковской области за прошлый год ввели в эксплуатацию рекордный объём жилья.

Добавим, что в России 13 августа отмечается День строителя. В этот день поздравляют проектировщиков зданий, монтажников, каменщиков, конструкторов и всех тех, кто причастен к данной отрасли.